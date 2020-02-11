Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт Деборы Браун

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Деборы Браун (6+) на своей странице в Instagram.



Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на концерте, который состоится 27 февраля в 19:00 в Тюменской филармонии.

Будет один победитель, который получит приглашение на две персоны. Имя счастливчика станет известно 25 февраля 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Дебора Браун — выдающаяся американская джазовая певица, исполняющая джазовую классику, лирику бродвейских мюзиклов и собственные оригинальные композиции. На концерте тюменцы смогут оценить ее удивительный талант вокальной импровизации.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть ОТКРЫТЫМ.