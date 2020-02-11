Тюменцы проедутся по литературным местам города

Фото предоставлено пресс-службой ТМПО

Экскурсия на двухэтажном автобусе приурочены ко Дню памяти Александра Пушкина и состоится 15 февраля в 14:00. Продолжительность: 120 минут.

Экскурсанты узнают о знаменитых писателях, которые побывали в нашем городе, о писателях-земляках, о современных литераторах и журналистах, о том, сколько улиц в городе носят "литературные" имена.

Также участники увидят литературную карту города, иллюстрации к произведениям Александра Дюма, Астрид Линдгрен, Конан Дойля, Уильяма Шекспира, Михаил Булгакова на литературном бульваре.

Любопытным дополнением станет информация о букроссинге и экобукинге, первой библиотеке Тюмени и первой типографии. В программе экскурсии – посещение научной библиотеки Музейного комплекса имени Ивана Словцова и литературный квиз.

Стоимость билета: 350 руб. – 1 этаж, 450 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 руб. – 1 этаж, 300 руб. – 2 этаж. (Обязательно бронирование, количество мест ограничено).

Возрастная категория 6+

Телефон: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.

Старт экскурсии от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2)

Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).