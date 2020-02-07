В рамках национального проекта "Культура" для жителей региона откроется уникальная выставка

Фото: пресс-служба ТМПО

20 февраля в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова состоится открытие проекта "40.000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" Музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского (г. Салехард).

Посетители выставки увидят детеныша мамонта, который на сегодняшний день является самой уникальной в мире находкой подобного рода вследствие ее исключительной сохранности. Тело самого знаменитого мамонтенка было найдено в ямальской тундре в 2007 году. Прожив не более 3 месяцев, детеныш мамонта еще десятки тысячелетий пролежал в вечной мерзлоте у реки Юрибей, пока его не нашел оленевод Юрий Худи. Исследователи из разных стран с помощью современной аппаратуры тщательно изучили тело мамонтенка, стараясь понять, чем и как жили древние гиганты более 40 000 лет назад.

Выставка познакомит с научными фактами и мифами о самых знаковых животных ледникового периода. Лишь относительно недавно наука начала приподнимать завесу тайн этих древних великанов. В течение многих веков народы, живущие на земле мамонтов, слагали о них самые разные легенды, в которых мамонт предстает то исполинской щукой, быком, и даже крысой. Основными содержательными линиями являются две "правды" о мамонтах – реалистичная и мифологическая. Эти версии отражены в созданных специально для проекта картинах самобытного художника Сергея Баранова.

Содержание картин дополняют скульптуры на тему мифов, а также множество экспонатов из фондовой коллекции палеонтологии Тюменского музейно-просветительского объединения. Выставочный проект"40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" реализуется в рамках национального проекта "Культура". Работа выставки продлится до 19 апреля 2020 года.

Всех желающих приглашают посетить выставку "40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы", которая откроется 20 февраля в 16.00 в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (г. Тюмень, ул. Советская, 63, контактный телефон: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115). Возрастная категория 0+