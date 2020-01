"Афиша Тюмень разыгрывает билеты на шоу "Богемская рапсодия" в исполнении RADIO QUEEN с симфоническим оркестром

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на на шоу "Богемская рапсодия" в исполнении RADIO QUEEN с симфоническим оркестром (12+) на своей странице в Instagram.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на шоу, которое пройдет 27 февраля в 19:00 в ДК "Нефтяник".

Будет один победитель, который получит приглашение на две персоны. Имя счастливчика станет известно 25 февраля 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Instagram. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Radio Queen – это профессиональный музыкальный коллектив, который представляет наследие группы Queen и даёт возможность вживую насладиться такими бессмертными хитами, как We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многими другими. Его участники по-настоящему любят музыку своих кумиров и подходят к её исполнению с полной самоотдачей, добиваясь того звучания, которое покорило миллионы людей во всём мире.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.