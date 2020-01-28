Мошенники звонят в тюменские стоматологии и требуют коньяк и конфеты

О мошеннических действиях в отношении предпринимателей сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В стоматологические клиники Тюмени звонят неизвестные и утверждают, что в Роспотребнадзор поступила жалоба от пациента. Якобы клиенту ненадлежащим образом была оказана стоматологическая услуга, в результате чего была занесена инфекция.

"Для устранения неприятных последствий предлагается произвести оплату за услуги сотовой связи с указанием конкретных номеров телефонов, якобы принадлежащих "проверяющим из Москвы". Также для членов комиссии предлагается приобрести дорогостоящий коньяк и конфеты", — рассказывают о ситуации в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей просят быть бдительными и при поступлении подобных звонков уведомлять правоохранительные органы, а также управление Роспотребнадзора по Тюменской области.