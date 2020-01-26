Тюменские врачи проводят сложные операции на органах грудной клетки

Торакальные хирурги Областной клинической больницы № 1 в Тюмени стали выполнять сложные операции на органах грудной клетки без повреждения межреберий. В России такой метод используют с недавнего времени и только в нескольких клиниках.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, операция способом видеоторакоскопической однопортовой субсифоидальной тимэктомии выполняется при опухолях и кистах переднего средостения. В отличие от традиционного способа, для получения доступа к органам грудной клетки делается небольшой разрез под грудиной в области мечевидного отростка. Эта малоинвазивная операция исключает малейшую травму рёбер и межрёберного нерва.

Преимущества метода заключается в минимальном послеоперационном синдроме за счет малой травматичности, при этом эффективность самого хирургического вмешательства не теряется. Также данный метод отличает быстрая реабилитация и отсутствие ограничения подвижности. Уже на следующий день пациент может ходить, не испытывая при этом существенной боли.

В "ОКБ №1" эту методику внедрили в 2019 году и уже успешно выполнили 20 операций. Центр торакальной хирургии этой больницы признан ведущим по ряду направлений в России.