Ветераны ВМФ из Тюмени реконструируют военно-морское сражение

Источник: Союз Морских Пехотинцев Тюменской области

Тюменские ветераны ВМФ запланировали провести в мае 2020 года реконструкцию Свирско-Петрозаводской операции, в которой принимали участие бойцы 368-й стрелковой Краснознаменной Печенгской дивизии, сформированной в Тюмени в сентябре 1941 года.

Как рассказал руководитель Союза морских пехотинцев Тюменской области Александр Урюпин, эта операция задала тон общему наступлению войск Карельского фронта. "На одном берегу реки, который удерживал неприятель, проходил мощный финский оборонительный рубеж, на противоположном находились подразделения советской армии, готовые к наступлению. Температура воды здесь в начале лета не превышала 10 градусов. Отважные бойцы на лодках и плотах отправились на противоположный берег. Противник открыл огонь. Бойцы бросили лодки и пустились вплавь. Выбравшись из воды, храбрецы укрылись на берегу. Ни один красноармеец не получил даже царапины", - поделился он.

В Тюмени чтят память военных моряков, которые совершили много славных подвигов в истории Отечества. В городе действует музей военно-морской славы "Памяти предков верны", созданный три года назад на средства грантов Росмолодежи и Роспатриотцентра. Над экспозицией трудились тюменцы, которые в разное время служили в морской пехоте. Они посещали свои части и всякий раз возвращались с новыми экспонатами. Моряки-подводники Тихоокеанского флота подарили им спасательный костюм. Имеется в музее и водолазное оборудование, которое используют в противодиверсионных подразделениях ВМФ.

В год 75-летия Великой Победы ветераны ВМФ мечтают парк Заречный сделать мемориальным комплексом "Памяти предков верны", рядом с якорем установить памятник "Три поколения" и памятник санитарке 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, Герою Советского Союза Марии Цукановой, пишет "Тюменская область сегодня".