Политические дебаты пройдут среди ялуторовской молодежи

Фото Михаила Кривощёкова, Молодёжный центр Ялуторовска

Школьники и студенты Ялуторовска станут участниками турнира "Клуб публичных дебатов", который состоится 28 февраля в Молодежном центре города. Оценивать выступление команд будут приглашенные эксперты.

Как рассказала специалист по работе с молодежью Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Екатерина Жернакова, турнир пройдет в Ялуторовске уже во второй раз при поддержке "Молодой гвардии". Ожидается, что в нем примут участие шесть команд, в каждой – по шесть человек: школьники и студенты.

"Команды проходят жеребьевку: определяют команду-соперника. Также в ходе жеребьевки выясняется: команда будет "за" или "против". Им дается время на подготовку, а затем начинаются сами дебаты. Команда может сменить оппонента в любой момент – выбрать для себя более интересного. Эксперты оценивают выступление команд. На отстаивание своей точки зрения игрокам дается определенное время", - поделилась Екатерина Жернакова.

Темы политических дебатов для ялуторовской молодежи пока не обозначены. По словам организаторов, это может быть послание президента России, отставка правительства, назначение нового состава или другие актуальные вопросы, пишет ИА "Тюменская линия".