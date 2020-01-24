В Тюмени водительских прав лишили почти сотню человек с алкоголизмом и наркоманией

16:31 24 января 2020
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Фото: pixabay.com

По искам прокуратуры в областном центре 93 водителя, имеющих медицинские противопоказания, были лишены водительских прав. Водительские удостоверения различных категорий имелись у людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией и зависимостью от психостимуляторов.

Так, например, в ходе проверок выяснилось, что житель Тюмени с марта 2018 года состоит на учете у врача-нарколога с зависимостью от алкоголя и имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категориями "B, В1, С, С1, М". 

Направленные в суды 93 административных иска о прекращении права на управление транспортом были удовлетворены в полном объеме.

Теги: водительские права
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