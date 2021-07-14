В Тюменском районе задержали подростка без водительских прав на "Жигулях"

14:37 14 июля 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В поселке Винзили Тюменского района автоинспекторы задержали 17-летнего подростка за рулем "Жигулей". Права управления транспортом молодой человек не имеет. Парень пояснил, что машину купил недавно, а для занятий в автошколе у него пока нет денег.

Подростка привлекли к административной ответственности за езду без водительского удостоверения. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

"Материал  передан в подразделение по делам несовершеннолетних  для привлечения родителей к ответственности за не выполнение обязанностей по воспитанию детей, — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

                                                                                   

Теги: водительские права , подростки
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