В Тюмени открывается литературный лицей

12:03 22 января 2020
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Фото: pixabay.com

В Литературно-краеведческом центре состоится праздничное открытие "Литературного лицея". Мероприятие пройдет 25 января в 12 часов.

"Литературный лицей" — новый культурно-просветительский проект Централизованной городской библиотечной системы. Здесь будут проводиться занятия, предназначенные, в первую очередь, для литературно одаренных и читающих детей, а также для пишущих взрослых.

По совам организаторов, в планах — мастер-классы, речевые тренинги, творческие лаборатории, семинары. Среди ведущих занятия в лицее — заинтересованные преподаватели вузов, ведущие школьные учителя, увлеченные чтением и литературой тьюторы. 

Вход свободный. Место проведения: Литературно-краеведческий центр МАУК "ЦГБС" (ул. Первомайская, 14). 

Теги: литература , мастер-классы , писатели
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