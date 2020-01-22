В Тюмени открывается литературный лицей

В Литературно-краеведческом центре состоится праздничное открытие "Литературного лицея". Мероприятие пройдет 25 января в 12 часов.

"Литературный лицей" — новый культурно-просветительский проект Централизованной городской библиотечной системы. Здесь будут проводиться занятия, предназначенные, в первую очередь, для литературно одаренных и читающих детей, а также для пишущих взрослых.

По совам организаторов, в планах — мастер-классы, речевые тренинги, творческие лаборатории, семинары. Среди ведущих занятия в лицее — заинтересованные преподаватели вузов, ведущие школьные учителя, увлеченные чтением и литературой тьюторы.

Вход свободный. Место проведения: Литературно-краеведческий центр МАУК "ЦГБС" (ул. Первомайская, 14).