Моор в День поэзии поздравил тюменских творцов с 60-летием писательской организации

Тюменская областная писательская организация отмечает 60-летие, с юбилеем авторов прозы и поэзии поздравил видеообращением глава региона Александр Моор.

В состав Тюменской писательской организации входят 34 литератора, они живут не только в нашем регионе, но и на Ямале, в Свердловской области, Москве и Подмосковье, а также в Казахстане, Израиле, Черногории.

"Благодарю вас за просветительскую деятельность, большую подвижническую работу по развитию лучших традиций отечественной литературы, за сохранение нашего бесценного исторического, духовного наследия, которое во многом повлияло на культурную и общественную жизнь Тюменской области. Также глубокой признательности заслуживает ваша многолетняя активная работа с читателями, наставничество творческой молодежи", – говорится в видеообращении.

Поздравление было озвучено на научно-практической конференции, которая в честь знаменательной даты состоялась в Тюменской облдуме сегодня, во Всемирный день поэзии.