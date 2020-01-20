В Тюменской области изъяли 5,4 кг взрывчатых веществ

В 2019 году на территории региона из незаконного оборота были изъяты 5,4 кг взрывчатых веществ, 1 взрывное устройство, 35 единиц оружия и 1214 боеприпасов. Такие сведения приводит прокуратура Тюменской области.

Всего за минувший год правоохранительные органы выявили 177 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Это на 44 преступления меньше, чем в 2018 году. 100 уголовных дел было возбуждено по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, в 2019 году в Тюменской области снизилось с 93 до 86.