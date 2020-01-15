В Общественной палате Тюменской области обсудили "экономику заслуг"

Фото: Общественная палата Тюменской области

Первое в 2020 году расширенное заседание Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области состоялось 14 января.

Мероприятие посетили десятки лидеров некоммерческих организаций, активные граждане, эксперты в сфере бизнеса и маркетинга. Ключевой темой стала презентация и обсуждение нового уникального проекта - сервиса Meritbook. Этот онлайн проект, расположенный по адресу merit.fund/ru, который позволит активным людям, реализующим социально полезные проекты, получать материальные результаты от своего труда на благо общества.

В формате видеосвязи идейный вдохновитель проекта, социальный философ и автор концепции экономики заслуг Руслан Абдикеев рассказал собравшимся о концепции и основных принципах работы сервиса.

По замыслу проекта, пользователь, заходя на онлайн-платформу Meritbook, вводит информацию о своих навыках, свободном времени, услугах или предметах, которыми он готов делиться. Они становятся доступными на онлайн маркет-плейсе. В свою очередь, НКО и другие участники размещают социальные проекты, в которых могут участвовать все пользователи ресурса.

Участник проекта может оказать помощь и услуги нуждающимся, участвовать в социальных акциях или передавать товары другим участникам программы, получая за это социальные баллы - "заслуги". Полученные баллы можно без денег обменивать на другие вещи, товары, услуги от частных лиц и коммерческих организаций, а также на бесплатный транспорт и другие социальные сервисы, предоставляемые администрацией сервиса.

У каждого пользователя, зарегистрированного в сервисе, будет вестись учет социально полезных действий, которые открывают доступ к получению товаров и услуг от физических и юридических лиц, скидкам в магазинах, а также льготам и поощрениям от партнеров проекта. При этом участвовать в Meritbook могут как физические, так и юридические лица, в том числе и представители бизнеса.

В ходе онлайн-трансляции советник сопредседателя Общероссийского народного фронта Людмилой Оробец поделилась успешным опытом работы сервиса в московском микрорайоне Бутово.

Далее Руслан Абдикеев ответил на вопросы заинтересованных представителей тюменского некоммерческого сектора. Так, автор идеи отметил, что проект будет развиваться и модернизироваться, ориентируясь на мнение участников и активных пользователей. Ключевые вопросы его развития будут решаться путём прямого онлайн-голосования.

Свою поддержку проекту выразил председатель Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, председатель Альянса СО НКО Тюменской области Михаил Мельцер:

"Платформа Meritbook позволит социальным инициативам получить независимые ресурсы для работы, не опираясь только на деньги, и избавит от необходимости стоять с протянутой рукой или уныло прозябать в бесконечных отчетах. А людям, которые занимаются активной созидательной работой, она позволит получать различные товары и услуги за свою активность - создаст ценность и мотивацию к тому, чтобы менять мир к лучшему".

О необходимости широкого информационного освещения при развития данного проекта заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

"Средства массовой информации готовы оказать информационную поддержку данной инициативе. В том числе анонсировать предложения и сам проект можно на ресурсах популярного проекта "Афиша Тюмень", который генерирует и транслирует полезную информацию на своем портале и в социальных сетях, через партнеров и СМИ. Это будет весомая поддержка, особенно на первом этапе развития", - отметил эксперт ОНФ.

Отметим, бесплатно разместить новость или анонс на портале "Афиша Тюмень" можно через специальный шаблон. Ссылку на форму для заполнения "Предложить новость" или "Предложить анонс" можно найти на сайте https://ktokuda.top/ в самом низу главной страницы.

По итогам заседания присутствующие единогласно приняли решение одобрить начало его реализации на территории Тюменской области.

В ближайшем будущем планируется организовать альфа-тестирование и формирование ядра системы. Все, кто хочет присоединится к тестированию онлайн-платформы Meritbook, могут отправить заявку в свободной форме на электронную почту politreyd@bk.ru или по телефону 38-18-14.