"Афиша Тюмень разыгрывает билеты на концерт группы "Рок-Острова"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты концерт группы "Рок-Острова" (18+) на своих страницах в Instagram и ВКонтакте.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на концерте любимой группы, который пройдет 23 января в 21:00 в ресторане "Максимилианс".

Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 22 января.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте", сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

"Рок-Острова" — советская и российская группа, исполняющая песни в стиле диско и танцевальной музыки. Нестареющие хиты лидера группы и бессменного автора музыки Владимира Захарова хвалят за точность формулировок, философию и постоянный поиск, за слияние текста и музыки — когда одно немыслимо без другого.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.