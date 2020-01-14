Новый руководитель регионального управления МЧС планирует создать в Тюмени кадетский класс

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Недавно назначенный врио начальника Главного управления МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян рассказал тюменским журналистам о себе и планах по популяризации профессии пожарного и спасателя. Рабочая встреча прошла 14 января в информагентстве "Тюменская линия".

Полковнику Артуру Хачатряну в январе исполнится 43 года. В юности он мечтал стать летчиком, но отец, сам пожарный, настоял на том, чтобы сын поступил в Санкт-Петербургский университет МВД России на факультет подготовки сотрудников государственной противопожарной службы. После окончания вуза с 1999 года и до декабря 2019 года Хачатрян служил в Мурманске, поднявшись по карьерной лестнице от начальника караула до заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по Государственной противопожарной службе). 20 декабря 2019 года приказом министра МЧС России назначен на должность врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Артур Хачатрян женат, воспитывает двух сыновей 10 и 12 лет. Новый год он вместе с супругой встречал уже в Тюмени. Основным его хобби на протяжении семи лет является триатлон. Надеется, что и в Тюмени ему удастся уделять время любимому виду спорта.

Первые дни в новой должности полковник проводит в кабинете за изучением документации, карт и схем. Впереди - знакомство с территорией, личным составом. В Тюменской области сильный профессиональный состав, отметил Артур Хачатрян и добавил, что рад возглавить этот коллектив.

Руководитель ГУ МЧС по Тюменской области напомнил, что первостепенной задачей ведомства во всех регионах страны является профилактика чрезвычайных ситуаций, а также ликвидация их последствий. Исходя из этого, и методы работы общие, но с небольшими нюансами. Так, например, в Северо-Западном федеральном округе большое внимание уделяют профориентации детей.

"На Северо-Западе кадетское движение очень развито. Классы создаются в средних школах. Родители сами приобретают форму, а мы курируем работу с детьми. Они посещают все мероприятия, которые проводит МЧС, приходят на экскурсии в части, - рассказал Хачатрян. - Занятия в кадетских классах не дают привелегий при поступлении в учебные заведения МЧС, но помогают сориентироваться при выборе профессии. Желающим учиться в вузах МЧС выдаются направления на военно-врачебную комиссию и ходатайственные письма".

Полковник уверен, что в тюменских школах можно создать такой кадетский класс, и готов рассмотреть все предложения по сотрудничеству в этом ключе с образовательными учреждениями.

Помимо этого, в 2020 году ГУ МЧС по Тюменской области планирует усилить сотрудничество с журналистами, активизироваться в распространении информации в соцсетях. Особая работа будет организована в связи с 30-летием МЧС России, которое служба отмечает в 2020 году. В регионе пройдет ряд разноплановых мероприятий, в том числе спортивных, с привлечением широкой общественности.

Татьяна Тихонова