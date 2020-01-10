Тюменцы не хотят видеть в городе певицу Наргиз

Фото: аккаунт в Instagram певицы Наргиз, @nargizzakirova_official

Крайне негативно восприняли тюменцы грядущий концерт известной певицы Наргиз. В социальных сетях горожане обвиняют исполнительницу в двуличности и ненависти к России. Напомним, концерт Наргиз в областной столице состоится 12 марта на сцене ДК "Нефтяник".

Поводом к критике послужило видео с интервью экстравагантной артистки на YouTube-канале Ксении Собчак, опубликованное 17 декабря. По мнению тюменцев, Наргиз наживается на жителях России, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь в США, и при этом ненавидит своих же фанатов, считая россиян "тёмными людьми". Поэтому пользователи предлагают объявить певице бойкот. Соответствующая дискуссия развернулась на площадке популярного тюменского проекта "Афиша Тюмень".

* "У нас тут страшно люди темные пусть в своей безопасной Америке блюдо стрижет", - пишет nataliasemoynova.

* "Кто то на нее ещё ходит ? Она ненавидит русских ,но при этом не стесняется на них рубить бабло ..Посмотрите ее интервью Собчак и вам все с ней станет ясно", - советует airdream_72.

* "Нафиг она нужна плохо отзывается о России и ездит сюда на гастроли что бы в Америку увозить бабло", - считает sg063777.

* "Русофобка", - резюмирует varakusa.

Критике пользователей подверглись не только взгляды Наргиз, но и её профессиональные качества, а также отношения с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

Напомним, в минувшем году продюсер распустил исполнителей своего лейбла MALFA, передав им права на песни, но сделав исключение для Наргиз: ей запретили исполнять композиции, автором которых является Фадеев. Артистка в ответ посвятила представителям лейбла нецензурный трек.

* "Лучше в театр сходить чем на эту фанеру говорим как есть что скрывать", - считает sg063777

* "Не пойду, она отстой", - пишет andrei.tuman.

* "Вот честно все равно куда она и что увозит, но личность крайне неприятная, безталанная. Не пойду и я.", - полагает tanyusharus115.

* "Да не такая она и певица что бы на неё ходить да и смысл приехала по плакала на голосе выступила какая она несчастная а в Америке живет вот бы всем таким несчастными быть", - отмечает всё тот же sg063777.

* "Макс Фадеев ее из говна вытащил на сцене жизнь дал а она на концертах обсерает Фадеева что за человек я сильно в ней разочаровалась", - делится мнением iapparova_elena.

Впрочем, есть и тюменцы, которые позитивно оценивают творчество самобытной исполнительницы.

* "Были в филармонии на её концерте - супер", - пишет Ольга Сушенцова.

* "Наргиз классно поёт", - считает Геля Гайнулова.

* "Обожаю ее, прекрасная певица", - радуется концерту Наргиз в Тюмени Марина Карнаухова.

Выступление Наргиз в Тюмени состоится 12 марта на сцене ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru. Категория 12+