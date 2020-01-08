Школьница из Ялуторовска опубликует свои стихотворения в литературном журнале "ЛиФФт"

Лиза Шабалдина из Ялуторовска получила приглашение напечатать труды своего литературного творчества во всероссийском журнале "ЛиФФт". Два месяца назад она решилась показать свои стихи городскому литературному обществу "Ялуторовская лира", где её творения высоко оценили и напечатали в сборнике "…Чувства добрые я лирой пробуждал". Затем поэтессу заметили и московские литераторы.

По словам Лизы, писать стихи она начала с раннего детства. Сначала небольшие, а потом уже более серьёзные и наполненные глубоким смыслом произведения. Ей очень нравится писать о своих чувствах, которые вызвали те или иные события. Также молодая поэтесса призналась, что чаще всего сочинять стихотворения ей удаётся в вечернее или ночное время, когда можно в тишине поразмышлять о том, что произошло за день. Лизе нравилось приносить стихи в школу и читать одноклассникам.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в нашем регионе активно поддерживают юных любителей литературного творчества. Каждый год проводятся конкурсы литературно-музыкальных композиций, также регион участвует в конкурсе "Живая классика", а во время праздников любой желающий может выступить на главных сценах своих городов и сёл.

Не менее активно поддерживается интерес к литературе и педагогами. Так, одним из победителей конкурса методических разработок творческого вечера авторской прозы и поэзии "Мой мир" стала учитель русского языка и литературы Казанской школы Елизавета Первухина.