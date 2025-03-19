Тюменская художница претендует на медаль Малевича

Заслуженный работник культуры России, член Союза художников России, автор более тысячи персональных выставок Альфея Мухаметова вошла в шорт-лист номинантов на медаль Казимира Малевича, сообщили в депкультуры ТО.

Награда присуждается ежегодно Российской премией искусств. По результатам 2024 года "За поиск, эксперимент и новаторство в искусстве" на получение Медали Малевича номинированы пять художников. Победителей наградят 21 марта в Москве.

Мухаметова освоила живопись и десятки художественных техник, в регионе известна в первую очередь тем, что придумала и запатентовала технологию рисования нефтью. В начале 2025 года был презентован альбом "Золото древней Земли" с портретами известных земляков, которые Альфея нарисовала нефтью. Среди героев – первопроходцы и создатели нефтяного комплекса, мастера, деятели культуры.