Богандинские артисты подвели итоги Года театра

2019 год, объявленный в России Годом театра, был насыщенным для студии "Школа ведущих" Центра культуры и досуга "Премьера" в Богандинском. Он стартовал в 2017-м детской "Битвой хоров", продолжился шоу "Танцы" в 2018-ом и завершился грандиозным проектом "Театральная революция" в этом году, пишет "Тюменская область сегодня".

Последний объединил под своим крылом не только воспитанников студии: к нему присоединились детские сады, школы, артисты дома культуры, жители и гости поселка. К примеру, учащиеся среднего звена показали выступления агитбригад, поднимая при этом актуальные темы - от чистоты русского языка до стремления к добрым делам и помыслам. Подростки представили постановку Дениса Фонвизина "Недоросль".

За "Театральной революцией" последовал осенний проект "Читающие дети", в рамках которого юные богандинцы учились актерскому мастерству, сами готовили театральные костюмы и афиши к спектаклям.

Конец года традиционно ознаменован для воспитанников "Школы ведущих" Новогодними и Рождественскими постановками.

Масштабная работа ждет юных мастеров актерского дела в 2020 году. Под знаком 75-летия Победы здесь пройдет эксклюзивный спектакль с предварительным названием "Теркин – кто же он такой?". Впервые одного и того же персонажа здесь будут играть сразу десять человек. "Мы покажем Теркина разного - веселого и грустного, храброго и скромного", - делится планами режиссер, художественный руководитель "Школы ведущих" Наталья Малахова.

Свою театральную нотку внесет богандинская студия в Парад наследников Победы. Планируется, что участники шествия, представляющие учреждения и организации поселка, расскажут своими постановками, что принесла стране Победа.

За 2019 год богандинская "Школа ведущих" выросла с 16 до 22 человек. Что интересно, театральное направление становится все более интересным мальчишкам.