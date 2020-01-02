В первый день 2020 года в Тюмени родилось 12 девочек и 14 мальчиков

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В Тюмени в новом году с 00:00 до 14:00 родились 26 малышей.

Самым последним малышом 2019 года стал мальчик. Он родился в 23:16 в Перинатальном центре. Самым первым после полуночи тоже стал мальчик, он появился на свет в 00:30 во втором роддоме.

Больше всего детей - 9 мальчиков и 6 девочек - родилось 1 января в Перинатальном центре. Во втором роддоме на свет появились 2 мальчика и 2 девочки, а третьем - 3 мальчика и 4 девочки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.