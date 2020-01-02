Житель Тюменской области 1 января выиграл в лото миллион

Фото - Alexey Marcov с сайта Pixabay

В новогоднем тираже "Русского лото" выиграть миллион рублей удалось одному жителю Тюменской области. Основной приз - миллиард - достался человеку, купившему свой лотерейный билет в Москве.

Призы в миллион рублей выиграли 99 человек, в том числе житель Тюменской области, еще шесть миллионов поделили несколько участников. сообщает

Топ самых везучих регионов по количеству миллионеров новогоднего розыгрыша выглядит так:

Москва и Московская область – 20 призеров.

Санкт-Петербург – 7.

Башкортостан – 6.

Ростовская область – 5.

Свердловская и Новосибирская области – по 4 миллионера.

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля, сообщает пресс-служба "Столото".