Выигравшие в лотерею миллиард токарь и логопед рассказали, на что хотят потратить деньги

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Миллиард рублей в новогоднюю лотерею "Русского лото" выиграла семья Семеновых из Тюмени. Юрий работает токарем, а Светлана - логопедом, они женаты уже 40 лет, сооьбщает пресс-служба "Столото".

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Супруги рассказали, что не считали себя везунчиками. "Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом", - рассказала Светлана. У пары двое детей, они живут в других городах - дочь работает неврологом, а сын - стоматологом.

Часть выигрыша супруги хотят потратить на просторное жилье в Тюмени, часть денег дадут детям, также планируют поправить здоровье и попутешествовать. Светлана хочет собственный логопедический кабинет, Юрий - новый автомобиль. Кроме того, часть выигрыша супруги планируют потратить на адресную благотворительность.