Белорусские журналисты сняли фильм о тюменских котах, спасших Эрмитаж

Документальный фильм про Дом котов в Государственном Эрмитаж снял белорусский портал TUT.BY. Это место тесно связано с историей о тюменских котах, которые специально были привезены в Ленинград для отлова грызунов, пишет "Тюменская линия".

Кстати, история гласит, что кошек сюда завозили трижды, и трижды пушистые спасали Эрмитаж от крысиного нашествия. Первыми в Зимний дворец пожаловали казанские коты, по указу Елизаветы Петровны. Вторая партия котожителей прибыла из Ярослава во время блокады Ленинграда. Третий эшелон хвостатых пришел из Тюмени после войны.

Киноновеллу о кошачьем героизме белорусы сняли во время XIV Международный медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", который проводили в Эрмитаже в год его 255-летия. По регламенту мероприятия участникам форума медиаконгресса предложили снять документалистику. Гомелевским парням подбросили идею снять фильм про кошек, рассказал руководитель видеоотдела TUT.BY Евгений Шибинский и журналист TUT.BY Алексей Судников.

"В Великую Отечественную войну было две поставки котов. Все коты были домашними, люди их отдавали. Конечно, это была драма для семей. Раньше говорили, что эти животные не выжили. Но по последним исследованиям нам стало известно, что выжило шесть котов", - рассказала Мария Халтунен.

За две недели жители Тюмени собрали 238 котов и кошек (возрастом до пяти лет), а дальше крысоловов доставляли из Иркутска, Омска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и других. В общей сложности из Сибири в Ленинград было привезено 5 тыс. кошек. Вскоре сибирским котам удалось почти полностью очистить Ленинград от крыс.