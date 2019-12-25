В Тюмени назвали самое запоминающееся культурное событие 2019 года

Концерт Тюменского филармонического оркестра на воде, который состоялся на Набережной туры в рамках празднования 75-летия Тюменской области, признан самым запоминающимся культурным событием 2019 года. Таковы итоги народного голосования, которое провели рейтинговое агентство "Сибирь" совместно с проектом "Афиша Тюмень". Опрос проходил в социальных сетях с 16 по 24 декабря.

В Тюмени в уходящем году прошло немало масштабных культурных событий, которые посетили десятки тысяч людей не только из Тюмени, но и из других регионов страны. Мероприятия, проводимые в Тюмени, стали намного масштабнее и привлекательнее для туристов. Тюменская область впервые вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Рейтинг ежегодно составляет Министерство культуры РФ, а итоги объявили 14 ноября на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Вспомним, какие мероприятия проходили в регионе в этом году, и чем они запомнились жителям и гостям города.

Самое масштабное и самое торжественное мероприятие, состоявшееся в этом году, – концерт на воде в честь празднования 75-летия Тюменской области. Само празднование юбилея региона длилось в областной столице на протяжении недели с 12 по 18 августа. Каждый день на различных площадках города проходили развлекательные мероприятия, концерты, дискотеки, народные гуляния. Но самым запоминающимся событием празднования юбилея области стал концерт Тюменского филармонического оркестра "Вечера на Набережной" на плавучей сцене у берегов Туры, который состоялся 16 августа. Организатором необычного концерта стало Тюменское концертно-театральное объединение.

Десятки тысяч людей собрались на набережной, чтобы насладиться популярной классической музыкой. Вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", увертюра из кинофильма "Дети капитана Гранта" и многие другие известные произведения прозвучали для гостей в тот вечер.

Немаловажным событием для Тюменской области стал выход в российский прокат фильма "Тобол" – это событие расположилось на втором месте рейтинга. Фильм из Тюменской области и о Тюменской области обрел успех и полюбился тысячам россиян. "Тобол" вышел в прокат 21 февраля. Такое событие стало большим успехом в развитии тюменского кинематографа. Наши режиссеры и актеры приобрели популярность и стали узнаваемы по всей стране. Тюменскую область стали посещать в несколько раз больше туристов, ведь многие захотели лично увидеть те места, которые отражены в фильме.

Завершает тройку лидеров достижения Тюменского Большого драматического театра. Значимым событием в театральной жизни Тюмени стала премьера спектакля "Молодость", который был номинирован на Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" в пяти номинациях: "Спектакль большой формы", "Работа режиссера", "Женская роль", "Мужская роль", "Работа художника". Спектакль был показан московской публике 1 апреля на сцене "Гоголь-центра" в рамках фестиваля "Золотая маска".

Помимо тройки лидеров в голосовании были представлены такие события, как: Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, "Лето в Тобольском Кремле", фестиваль, посвященный 185-летию сказки "Конек-Горбунок", выставка 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства "Все не то, чем кажется", первый региональный VR-тур, открытие виртуальных залов и "Алябьевская музыкальная осень".

Ежегодный, масштабный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" состоялся в Тобольске 6 июля. Музыкальный фестиваль искусств, который из года в год радует тюменцев и гостей региона, на высочайшем уровне прошел в этом году. Гости мероприятия насладились живописной природой духовной столицы Тюменской области – Тобольска, завораживающими голосами оперных исполнителей и музыкой в исполнении оркестра. Фестиваль важен своей историчностью и духовностью, ведь традиционным местом его проведения в очередной раз стал Тобольский кремль, который является важным объектом исторического наследия Тюменской области.

Фестиваль, посвященный 185-летию сказки Петра Павловича Ершова "Конек-горбунок", прошел в Тюмени, Тобольске и Ишиме с 17 по 20 сентября. Фестиваль призван сохранить память известного писателя, родившегося в Тобольской губернии в 19 веке, подробнее познакомить с биографией автора, а также приобщить современных детей к чтению русских народных сказок.

Событие, которое ждали тысячи тюменцев на протяжении всего года, – Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Прошел фестиваль с 19 по 21 декабря на сцене Тюменской филармонии. На фестивале тюменцы насладились чудесной музыкой в исполнении Дениса Мацуева, его талантливых учеников и коллег. Традиционно в открытии фестиваля принял участие и Тюменский филармонический оркестр. Незабываемое звучание инструментов в руках настоящих профессионалов подарило любителям классической музыки настоящий праздник.

Выставка 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства "Все не то, чем кажется" открылась в Тюмени 18 сентября и завершилась 17 ноября. Проект рассказывал гостям о том, какой может быть реальность за пределами нашего о ней представления. Выставка проводилась в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

В рамках национального проекта "Культура" в Тюмени состоялся региональный VR-тур "Дальняя Государева вотчина". Мероприятие состоялось 3 ноября в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. С помощью технологии виртуальной реальности гости музея совершили путешествие во времена освоения Сибири, начиная с 17 века до 1917 года. Создание такой необычной площадки позволило участникам прочувствовать на себе исторические события, увидеть все своими глазами. История лучше воспринимается, когда человек не просто взаимодействует с учебником, а физически и визуально контактирует с героями тех исторических событий. В этом значительное преимущество технологии виртуальной реальности.

На протяжении всего октября Тюменская филармония радовала жителей и гостей города концертами, которые проходили в рамках 29-го музыкального фестиваля "Алябьевская музыкальная осень". Выдающиеся вокалисты, инструменталисты, вокалисты представили на сцене филармонии 8 концертов. Насладиться звучанием классики, побывать в непревзойденной атмосфере музыкального торжества пришли тысячи любителей классической музыки.