В тобольские села приедет ФАП с современным диагностическим оборудованием

Фото ОБ №3

Областная больница №3 получила мобильный медицинский комплекс с диагностическим оборудованием: аппаратом для измерения внутриглазного давления, цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом и так далее. На выезде работают фельдшер, акушер-гинеколог и другие врачи.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и будет использоваться для проведения ежегодных медицинских осмотров жителей удаленных и туднодоступных населенных пунктов. В нем можно пройти диагностику заболеваний и получить первую медпомощь.

Мобильный медицинский комплекс создан на базе многосекционного фургона и оборудован всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических и географических условиях. Теплоизоляционные материалы позволяют работать при температурах до - 40 градусов.

До конца 2019 года медперсонал ОБ №3 проведёт профилактические медосмотры жителей Дегтярёво, Тоболтуры и Чукманки. В следующем году с администрацией Тобольского района будет разработан график выездов мобильного медицинского комплекса для охвата всего сельского населения. сообщили в ОБ №3.