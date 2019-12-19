В "Тюменском концертно-театральном объединении" подвели итоги года

Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Генеральный директор "Тюменского концертно-театрального объединения" Надежда Казначеева встретилась с представителями СМИ в неформальной обстановке: на пресс-завтраке были подведены предварительные итоги года, озвучены новые грандиозные планы объединения.

2019 год был особенным для всего театрального сообщества страны. Тюменская область не исключение - регион принял участие в театральном марафоне, приняв эстафету от Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Тюмень передала ее Курганской области. Особенная атмосфера царила и в трех театрах, входящих в состав ТКТО.

"Не каждый театр может похвастаться таким количеством постановок в год. Средний ресурс у театра 3-5 спектаклей. У Тобольского драматического театра им. Петра Ершова – 11 премьер, в Тюменском театре кукол – 10, Тюменский Большой драматический театр отличился аншлаговыми премьерами: "Испанская баллада", "Мертвые души", "Иванов", "Шукшин, мон амур" и другие – они потрясли, восхитили наших зрителей", - сказала Надежда Казначеева, отметив особую любовь зрителей к постановкам театров, входящих в состав ТКТО.

Впервые в истории региона в 2019 году спектакль "Молодость" ТБДТ был номинирован на премию в пяти номинациях в рамках главной театральной премии страны "Золотая маска".

На IV Всероссийском театральном фестивале "Сотоварищи" Тобольский драмтеатр представил спектакль "Медведь". За исполнение роли великой княжны Ольги Романовой в номинации "Лучшая женская роль" победу одержала артистка Ирина Полыгалова.

Участие в Международном конкурсе театров кукол "В гостях у Арлекина" в Омске принес Тюменскому театру кукол звание лауреата. Тюменцы показали спектакль "Про умную собачку Соню".

"Куда бы мы ни поехали, везде получаем награды", - отметила Надежда Казначеева, подчеркнув, что получение таких наград свидетельствует о высокой оценке экспертного сообщества и членов жюри.

Ярким и обсуждаемым проектом года, по мнению гендиректора ТКТО, стал концерт на воде "Вечера на набережной", проведенный в рамках 75-летия Тюменской области.

"Организационно было сложно, но мы с этим справились. На набережной реки Тура во время выступления Тюменского филармонического оркестра на плавучей сцене с участием солистов Большого театра побывали более 50 тысяч зрителей. И сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что ТКТО – это команда профессионалов, очень креативная, которой под силу любой проект", - отметила генеральный директор ТКТО.

Надежда Казначеева с особым теплом вспомнила о мероприятиях, которые может быть остались незамеченными большинству тюменцев, но они имеют особый контекст для старшего поколения. Речь шла о 100-летии создания комсомола и столетнем юбилее легендарного Бориса Щербины – выдающегося советского государственного и политического деятеля.

"История Тюменской области – это история освоения северных регионов Югры и Ямала, трудовой подвиг, который сделало еще советское поколение и нужно было отметить это событие. Я тоже более 30 лет прожила на севере приехала туда молодым специалистом, я знаю особенности жизни в этом крае", - поделилась личным Надежда Казначеева.

Особым был 2019 год и для Тюменской филармонии. Несколько месяцев в здании шел ремонт, за это время обновили планшет сцены, установили современные системы верхней механизации, поменяли вентиляционную систему. В обновленной филармонии можно воплощать в жизнь самые смелые концертные сценарии и филармонические проекты.

В следующем году перед Тюменской филармонией стоят масштабные задачи: тюменский филармонический оркестр ждут большие гастроли, планируются выступления в Мариинском театре, есть договоренности по международным проектам включая "Русские сезоны". Также в планах у ТКТО создание филармонических центров, чтобы иметь возможность привозить в небольшие города, отдаленные населенные пункты культурные проекты. Сейчас формируется программа концертов на весь год, совместно с департаментом культуры актуализируется реестр всех сценических площадок.

Надежда Казначеева поделилась планами относительно еще одного крупного брендового для Тюменской области проекта ­– "Лето в Тобольском Кремле". Этот проект представлен на Президентский грант.

"На Тюменской земле рождаются большие знаковые проекты, которые создают людям хорошее настроение, формируют культурную среду. Миссия работников культуры, "Тюменского концертно-театрального объединения", в том числе и журналистов – создать палитру эмоций, чувств, которые дадут возможность сказать, что мы живем на особой территории, у нас высокое качество жизни", – отметила Надежда Казначеева.

В завершении пресс-завтрака за плодотворное сотрудничество, активную информационную поддержку, взаимопонимание и доверие журналистам были вручены Благодарственные письма, а также небольшие новогодние подарки.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.