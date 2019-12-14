В Тюменском районе внедряют цифровые технологии

Доступом в Интернет в этому году обеспечили 11 школ, восемь ФАПов и пять муниципальных администраций Тюменского района. Работы проведены в рамках реализации региональной программы "Информационная инфраструктура",входящей в нацпроект "Цифровая экономика".

Как рассказали в пресс-службе администрации Тюменского района, реализация проекта продолжится и в новом году. В контракт включены еще 59 важных соцобъектов Тюменского района, в том числе 30 школ, 17 ФАПов, девять администраций и т.д.

Район активно включился в обучение служащих в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Программу "CDO – управление, основанное на данных" уже освоили 50 представителей столичного, среди которых руководители подразделений администрации района, а также подведомственных учреждений.

"Цифровая экономика" не обошла стороной и школы района. В текущем учебном году открылись три класса программирования "АйТиЛаб" в Каменской, Новотарманской и Каскаринской школах, три класса соревновательной робототехники в Ембаевской им. Аширбекова, Муллашинской и Новотарманской школах, а также робототехники - в Богандинской № 2, Созоновской и Успенской школах.

К нацпроекту подключилось и старшее поколение района. Только в текущем году в мобильном классе программы повышения компьютерной грамотности "Расширяя горизонты" прошли обучение 310 жителей поселков Боровский, Винзили, Московский, Богандинский, сел Мальково, Горьковка, Онохино, Кулаково, Успенка, Ембаево, Чикча, Каменка и Борки.