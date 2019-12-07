Кто должен чистить территорию тюменских садиков от снега?

Сбор средств с родителей и привлечение их к обязательной уборке снега на территории детских садов – недопустимая мера, сообщают в департаменте образования администрации Тюмени.

Так кто же должен чистить участки в детских садах? Каждом дошкольном учреждении Тюмени эту работу осуществляет штатный сотрудник или клининговая служба, с которой заключается договор на уборку территории. В том и другом случае четко прописывается территория, где производится уборка снега. При обильных снегопадах могут быть привлечены сторонние службы.

Если на прогулочных участках детского сада не производится своевременная уборка снега, то необходимо указать на это заведующему детским садом. В случае, если вопрос не будет решен, следует обратиться в департамент образования города Тюмени. При поступлении таких обращений проводится проверка.

Если говорить в общем, что участок, закрепленный за определенной детсадовской группой, - это рабочее место воспитателя, а оно, как известно, должно быть чистым. Потому, если нет дворника, то убирает снег сам воспитатель либо самостоятельно, либо вместе с детками (элемент трудовой деятельности), либо при добровольной помощи родителей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".