Тюменцев предупреждают о липовых штрафах от имени Роспотребнадзора

11:41 06 декабря 2019
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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предупреждает жителей региона об участившихся случаях мошенничества.

Физические и юридические лица стали получать постановления о назначении административного штрафа от имени руководства территориального органа Роспотребнадзора. В липовых уведомлениях, отправленных через ФГУП "Почта России", указанные реквизиты даже не соответствуют реквизитам местного отделения Роспотребнадзора.

"При уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства РФ, а значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация", — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В случае сомнений тюменцам рекомендуют обращаться в управление Роспотребнадзора, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Теги: мошенничество , Роспотребнадзор
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