Тюменцев предупреждают о липовых штрафах от имени Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предупреждает жителей региона об участившихся случаях мошенничества.

Физические и юридические лица стали получать постановления о назначении административного штрафа от имени руководства территориального органа Роспотребнадзора. В липовых уведомлениях, отправленных через ФГУП "Почта России", указанные реквизиты даже не соответствуют реквизитам местного отделения Роспотребнадзора.

"При уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства РФ, а значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация", — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В случае сомнений тюменцам рекомендуют обращаться в управление Роспотребнадзора, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц необходимо сообщать в правоохранительные органы.