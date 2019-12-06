Житель Упорово решил удаленно подработать и лишился 100 тыс. рублей

В селе Упорово мужчина лишился крупной суммы денег, следуя рекомендациям псевдоработодателя.
Всё началось с того, что он увидел рекламное окно одной из компаний в соцсети с предложением заработать в интернете и прислал туда анкету. Ему позвонили и сказали, что необходимо установить на компьютер пакет программного обеспечения, при помощи которого у него якобы появится удаленный доступ к работе. Мужчина выполнил все данные ему рекомендации, а после обнаружил что с привязанной кредитной карты исчезли деньги. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ "Мошенничество".
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