Юным музыкантам Тюменской области закупили новые рояли и гусли

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В Тюменской области завершилась поставка музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования, запланированных к оснащению детских школ искусств в 2019 году, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" обновлено пять школ: "Гармония", "Этюд", детска школа искусств имени Знаменского в Тюмени, школа имени Алябьева в Тобольске и каскаринская школа "Ритм".

Для обучения юных талантов появились интерактивные классы, где ребята в интересной современной форме могут обучаться творчеству, хоровые станки, мобильные компьютерные классы, новые рояли, мольберты, гитары, баяны, домры, с этого года впервые ребят стали обучать игре на гуслях.

Всего за год было поставлено 218 музыкальных инструментов, более 2 500 единиц нового оборудования и свыше 2 000 учебных материалов.

"Такое масштабное обновление, безусловно, поможет привлечь детей в искусство, повысит их заинтересованность в учебном процессе, даст им новый импульс в творчестве!", - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В декабре в регионе пройдет ряд значимых мероприятий национального проекта "Культура": 27 декабря состоится открытие районного Дворца культуры в селе Стрехнино Ишимского района после капитального ремонта, а 28 декабря жителей Упоровского района ждет открытие первого муниципального кинозала, первым фильмом, который увидят зрители, будет фильм "Тобол".

Реализация национального проекта "Культура" продлится до 2024 года. За этот период инструментами и оборудованием будут оснащены все детские школы искусств региона.