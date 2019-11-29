В Тюменской области проходит литературный конкурс среди инвалидов по зрению

В Тюменской области до 1 декабря продолжается сбор заявок на литературный конкурс малых форм "Библиотека в моей жизни". Это реабилитационное соревновательное мероприятие среди инвалидов по зрению через поддержку их литературного творчества.
В конкурсе три номинации: "Поэзия", "Проза малых форм и "Публицистика". Как рассказывают организаторы, цель конкурса — способствовать социокультурной реабилитации людей с глубокими нарушениями зрения через поддержку их литературного творчества.
Объявление итогов конкурса и церемония награждения состоятся 23 декабря в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Организатором состязания выступает Тюменская региональная организация "Всероссийское общество слепых".
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