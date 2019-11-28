Трех тюменцев задержали за мошенничество с кредитами

В Тюмени полиция задержала трех подозреваемых в афере с банковскими кредитами.

В 2018 году трое знакомых разработали мошенническую схему. На одного из них они оформили кредит, предоставив в банки заведомо ложные сведения о зарплате. Злоумышленникам удалось завладеть суммой в 4 млн рублей. Одновременно они подали еще четыре заявки в коммерческие организации, чтобы получить крупные суммы, но их деятельность пресекли сотрудники полиции.