Трех тюменцев задержали за мошенничество с кредитами

14:01 28 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тюмени полиция задержала трех подозреваемых в афере с банковскими кредитами. 

В 2018 году трое знакомых разработали мошенническую схему. На одного из них они оформили кредит, предоставив в банки заведомо ложные сведения о зарплате. Злоумышленникам удалось завладеть суммой в 4 млн рублей. Одновременно они подали еще четыре заявки в коммерческие организации, чтобы получить крупные суммы, но их деятельность пресекли сотрудники полиции. 

"В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования". Расследование продолжается", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Теги: кредиты , мошенничество
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019