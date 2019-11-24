В новогодние праздники по Тюмени будет курсировать Дедморобус

10:52 24 ноября 2019
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pixabay.com

В новогодние праздники по улицам Тюмени проедет Дедморобус в сопровождении духового оркестра. Концерты в таком формате будут проходить в городе впервые.

Как сообщила начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий ЦКиТ "Тюмень" Олеся Семенова, встретить тюменский Дедморобус можно будет 28 и 29 декабря, а затем с 4 по 7 января. Необычный музыкальный автобус будет делать пять остановок, на них артисты Тюменского духового оркестра в костюмах Дедов Морозов будут исполнять новогодние композиции и современные хиты, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: музыка , Новый Год , оркестр , праздники
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