В новогодние праздники по Тюмени будет курсировать Дедморобус

В новогодние праздники по улицам Тюмени проедет Дедморобус в сопровождении духового оркестра. Концерты в таком формате будут проходить в городе впервые.

Как сообщила начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий ЦКиТ "Тюмень" Олеся Семенова, встретить тюменский Дедморобус можно будет 28 и 29 декабря, а затем с 4 по 7 января. Необычный музыкальный автобус будет делать пять остановок, на них артисты Тюменского духового оркестра в костюмах Дедов Морозов будут исполнять новогодние композиции и современные хиты, пишет ИА "Тюменская линия".