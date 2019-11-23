Тюменцев приглашают на экскурсию в военный госпиталь

Увидеть, какими были больницы в период Великой Отечественной войны, тюменцы смогут 30 ноября. В этот день в 15:00 стоматологическая клиника ТюмГМА (ул. Республики, 44) превратится в военный госпиталь.

Организатору проекта "Тюмень — город госпиталей" Ярославу Реневу 21 год, он учится на четвертом курсе лечебного факультета. Ярослав хочет показать тюменским и иностранным студентам, какой вклад в победу внесли медицинские работники, и обучить молодежь навыкам оказания неотложной помощи, рассказали редакции Moi-portal.ru в "Моей территории".

"Я представляю патриотическое направление в своем вузе: в течение года мы проводим вечера поэзии и военной песни, организовываем экскурсии по музеям для студентов, в том числе иностранных. В 2016 году наш университет принял участие в проекте "Тюмень — город госпиталей", и я решил повторить его с определенными изменениями и дополнениями", — рассказал Ярослав Ренев.

Событие пройдет в формате квеста: сначала посетители узнают историю Тюмени и городских госпиталей в годы Великой Отечественной войны, в том числе здания на Республики, 44, где пройдет проект. Затем увидят палату больных и поприсутствуют на инсталляции работы хирургов в операционной того времени.

Студенты Тюменского государственного медицинского университета встретят гостей в одежде медицинских сестер и солдатов, проведут мастер-классы по десмургии — науке о наложении повязок и шин.

Отметим, что 30 ноября 1941 года происходила Битва за Москву, которая окончилась победой Красной армии. В реконструкции примут участие восемь студенческих групп, которые будут прибывать каждые 30 минут по расписанию. Продолжительность экскурсии — один час. Время и место проведения: 30 ноября, ул. Республики, 44, с 15:00 до 19:30.