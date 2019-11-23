Тюменская служба родовспоможения поддерживает будущих мам

Охрана материнства и детства - одна из приоритетных задач здравоохранения Тюменской области. Только в тюменском роддоме №2 в этом году 2846 женщин смогли сказать: "Я – мама".

В этом материнском счастье большая доля труда сотрудников службы родовспоможения региона, а значит День матери можно считать их профессиональным праздником. Каждая из тех женщин, что решились прервать беременность, в Тюменской области приглашается на консультацию к специалистам. Методике такого консультирования обучаются все заинтересованные медицинские работники. Они помогают женщинам правильно оценить свое состояние, найти "точку опоры" в разных жизненных ситуациях.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, в 2019 году после таких консультаций 870 женщин изменили свое решение в пользу ребенка. По данным статистики в целом в регионе прерываний беременности по собственному решению стало на 14% меньше.

Ориентированность на интересы женщины и семьи сохраняется на всем протяжении беременности и родов. Во всех роддомах и перинатальных центрах области организованы индивидуальные родовые палаты, созданы условия для совместного пребывания матери и ребенка, поощряется участие членов семьи для поддержки женщины в период родов и в послеродовом периоде, практикуется раннее прикладывание к груди с приоритетом грудного вскармливания.

"Каждая человеческая жизнь бесценна, – говорит заместитель главного врача роддома №2 Ольга Братова. – И я безмерно рада слышать теплые слова от женщин, которые уходят от нас с долгожданными малышами. Я не встречала ни одну женщину, которая бы пожалела о том, что сохранила беременность и родила ребенка".