Тюменцев приглашают в школу отказа от курения

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В центре здоровья взрослой поликлиники ОКБ №2 20 ноября, с 18 до 19 часов, пройдет состоится открытое занятие школы отказа от курения.

Участникам акции расскажут о вредном влиянии табака на организм человека и развитии никотиновой зависимости, объяснят, почему у курильщиков возникает желание очередной раз затянуться сигаретой, и как с этим бороться. Также специалисты Центра здоровья при помощи специального оборудования оценят функциональное состояние легких и процентное содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Медики надеются, что такая наглядная демонстрация показателей послужит дополнительной мотивацией отказаться от пагубной привычки.

Специалисты Центра здоровья ОКБ №2 уже несколько лет бесплатно оказывают курильщикам практическую помощь в борьбе с табачной зависимостью: после обследования разрабатывают индивидуальный план и рекомендации по отказу от курения, при необходимости назначают лекарственную терапию, сообщает пресс-служба медучреждения. Записаться на приём к специалистам могут жители города старше 18 лет по номеру телефона +7(3452) 28-72-30.

С начала 2019 года занятия школы посетили 202 курильщика, 16 из них на сегодня полностью отказались от вредной привычки.