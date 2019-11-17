Тюменские власти намерены привлечь ученых в регион

Повысить научный потенциал Тюменской области планируют с помощью предоставления ученым грантов. Об этом глава региона Александр Моор говорил на передаче "Час с губернатором", которая прошла 12 ноября на канале "Россия 24".

"Это будет 5 грантов на 5 лет суммой 150 млн рублей. Цель грантов – формирование команд, привлечение ученых в Тюменскую область из других регионов и даже стран, формирование научных лабораторий, которые будут работать над поставленными задачами", - рассказал губернатор.

Кроме того, в рамках создания научно-образовательного центра в Тюмени будут открыты общежития, студенческие кампусы на 10 тысяч обучающихся.

Если говорить в целом об образовании, то в следующем году изменения ждут и некоторые городские школы. Территории школ будут благоустраивать, где это необходимо. Ранее пришкольные земли делали вместе с капремонтом всего учебного заведения, сейчас же многие школы в хорошем состоянии, а вот их дворы требуют благоустройства. И одной из первых будет облагорожена территория возле школы №68, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".