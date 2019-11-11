У тюменки выманили 1,3 млн рублей за "обряды исцеления"

В Тюмени полиция устанавливает личность мошенника, который похитил крупную сумму у местной жительницы. Мужчина пообещал снять с нее порчу.

Тюменка оставила заявку на сайте с услугами экстрасенсов. Ей позвонил мужчина, который представился помощником экстрасенса и уверил, что все ее жизненные проблему — из-за порчи. Мошенник убедил женщину пройти обряды исцеления.

"Все манипуляции проводились дистанционно, а за услуги женщина отправила около 1,3 млн рублей на указанный счет неустановленного банка. Позже мужчина перестал выходить на связь", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".