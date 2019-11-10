Многодетные тюменские семьи продолжают получать земельные участки

Более 8 тыс. многодетных семей Тюменской области получили бесплатные земельные участки с начала действия регионального закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". В очереди на получение остаются 4,8 тыс. семей.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы, в2018 году многодетным семьям предоставлено 1 317 земельных участков на общей площади 118 га. За 8 месяцев 2019 года 754 участка достались семьям из Тюмени и Тюменского района.

В 2018 году свои первые земельные участки на площадке в городе Заводоуковске получили семьи, поставленные на учет в Ямало-Ненецком автономном округе. Их общая площадь - 865 га. В первую очередь меру поддержки получают семьи, в которых есть ребенок-инвалид или родитель-инвалид, всего предоставлен 481 земельный участок, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, закон Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" был принят 5 октября 2011 года.