Из Иртыша достали опасное затопленное судно

11:20 08 ноября 2019
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Из реки Иртыш в Тобольском районе по требованию прокуратуры убрали полузатопленное буксирное судно. По заключению экспертов, оно оказывало острое токсическое действие на организмы, обитающие в водоеме.

Самоходное судно со следами коррозии было выявлено Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой при проверке на берегу реки. Судно принадлежало колонии-поселении №9 УФСИН России по Тюменской области.

В соответствии с законодательством сброс и захоронение в водных объектах выведенных из эксплуатации судов запрещены. Прокуратура обратилась в суд с иском к исправительному учреждению об утилизации судна, и его вывезли из акватории реки.

Теги: водоемы , экология
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