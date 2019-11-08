Из Иртыша достали опасное затопленное судно

Из реки Иртыш в Тобольском районе по требованию прокуратуры убрали полузатопленное буксирное судно. По заключению экспертов, оно оказывало острое токсическое действие на организмы, обитающие в водоеме.

Самоходное судно со следами коррозии было выявлено Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой при проверке на берегу реки. Судно принадлежало колонии-поселении №9 УФСИН России по Тюменской области.

В соответствии с законодательством сброс и захоронение в водных объектах выведенных из эксплуатации судов запрещены. Прокуратура обратилась в суд с иском к исправительному учреждению об утилизации судна, и его вывезли из акватории реки.