Тюменцы продемонстрируют свои эрудические способности на игре

Молодежные сообщества Тюмени станут участниками шоу-игры "Где логика: битва сообществ", которая состоится 29 октября в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1).

На первом этапе лидеры команд записали видеообращение в социальных сетях к коллегам с приглашением на игру. На самом турнире их ждут разминочное испытание, командное и конкурс капитанов. Лучшим станет сообщество, которое наберет наибольшее количество баллов, пишет Moi-portal.ru.

"Формат поединка поможет сообществам лучше узнать о деятельности друг друга, поделиться идеями и лайфхаками, а также наладить контакт для будущего сотрудничества", — считает руководитель конкурса проектов "Моя идея" Алексей Суворов.

Интеллектуальное шоу включает в себя элементы викторины, интеллектуальной игры, а также юмористические мотивы. Команды проявляют свое умение правильно мыслить и находить логические связи между разнообразными предметами, явлениями и персонажами, которые изображены на картинках.