В Тюменской области стартует каникулярная сессия

Областная каникулярная сессия стартует с 26 октября для тюменских детей, родителей и педагогов. Открытие состоялось на форуме "Подростки, родители, рок-н-ролл". Одновременно начался марафон открытых консультаций и занятий для мам и пап. Он продлится до 2 ноября на более чем 10 площадках.

В рамках проекта родителей пригласят на экскурсии в школы и детские сады, расскажут, как проходят Всероссийские проверочные работы и предложат самим их написать. На площадке "Здоровье" состоятся встречи с иммунологом, офтальмологом и остеопатом. Специалисты расскажут, как уберечь ребенка от инфекций, сохранить зрение и осанку.

В локации "Воспитание" речь пойдет о том, как помочь малышам восстанавливать силы, справляться с переживаниями и сохранять спокойствие. На площадке "Развитие" родителям расскажут, какие игры интересны детям в разном возрасте, как организовать досуг ребенка, какие кружки и секции есть в шаговой доступности, какие в регионе проходят статусные конкурсы и олимпиады и чем они полезны.

Занятие-практикум с использованием гаджетов запланировано на площадке "Информационная безопасность". В локации "Гармония в семье" специалисты подскажут мамам и папам, как говорить с ребенком на одном языке и выстраивать доверительные отношения. Презентация веб-платформ и образовательных интернет-ресурсов пройдёт на площадках "Цифра в школе". Будут открыты площадки по новшествам в рамках нацпроекта "Образование" и адаптации детей в 5 классах.

С 28 по 31 октября каникулярную смену продолжит фестиваль профессий "Билет в будущее". На площадке Выставочного зала (Севастопольская, 12) ученики 6-11 классов будут решать кейсы по различным профессиям, а их педагоги в это время будут осваивать тенденции современного отраслевого развития.

Завершится каникулярная сессия едиными методическими днями для педагогов, директоров и завучей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".