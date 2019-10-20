В Ялуторовске покажут сказку "Конек-Горбунок" на современный лад

Молодежный авангардный театр "ФормАТ" представит новое прочтение известной сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Показ состоится 25 октября на сцене Центра национальных культур в Ялуторовске.

По сюжету группа артистов приезжает с интерактивным шоу в небольшой провинциальный городок, где в формате реального времени среди героев спектакля разыгрывается всеми известная сказка на современный лад. Царем в ней может стать директор крупной фирмы, царь-девица оказывается иностранкой, а вместо волшебных лошадей - ключи от автомобилей.

Как рассказала режиссер спектакля Юлия Сторчак, в постановке зритель может поучаствовать в представлении, что делает ее более непредсказуемой и захватывающей.

Среди актеров экспериментального театра – студенты Ялуторовского медицинского колледжа, хотя зрителям порой не верится, что перед ними – непрофессионалы. Молодежный театр "ФормАТ" уже не раз заявлял о себе нестандартными постановками. В их числе социальная драма "Вниз головой", рассказывающая о проблемах непонимания в мире и о том, как важно в нем оставаться самим собой, пишет "Тюменская область сегодня".