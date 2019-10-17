В Тюмени пройдет научный поединок "Science Slam School Тюмень"

Шесть победителей школьных научных поединков "Science Slam School Тюмень" 14 ноября встретятся в финале конкурса на XII Тюменском цифровом форуме "Инфотех-2019".

Финалистов выберут из 30 школьников, показавших себя на прошедших этапах в ходе тренингов с экспертами.

Science Slam School – это научная битва старшеклассников, где каждый соревнуется в лучшем и оригинальном докладе своего научного или исследовательского проекта. Всего на участие в проекте было подано более 500 заявок.

Образовательный проект направлен на выявление талантливой молодежи и наращивание кадрового потенциала в регионе. Эта цель отражена в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики", который является одним из направлений национальной программы "Цифровая экономика". Главный исполнитель проекта – департамент информатизации Тюменской области, сообщается на портале правительства Тюменской области.