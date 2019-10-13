Эксперт Гринпис приедет в Тюмени на экофестваль

Эксперт Greenpeace Ирина Козловских примет участие в качестве спикера на первом экологичном фестивале ZERO WASTE FEST TYUMEN 2019, который состоится в Тюмени 19 октября. Она выступит с лекцией на тему "Ноль отходов: как жить без мусора".

Как сообщили организаторы, сотрудница российского отделения Greenpeace, спикер конференции TEDx, эколог, научный редактор и автор предисловия русскоязычного издания книги Беа Джонсон "Дом без отходов" Ирина Козловских сумела сократить количество мусора в своем быту практически до нуля и вдохновила примером друзей и коллег. На лекции эксперт расскажет о жизненном стиле "Ноль отходов" и о том, что может сделать каждый, чтобы спасти планету от свалок.

Кроме того, на фестивале с помощью специальных виртуальных очков можно будет посетить промышленные фермы и увидеть бойни глазами животных. Видео для этого проекта в течение полутора лет снимали в Великобритании, Германии, Испании, Мексике и Италии. Ролики сопровождаются повествованием от известных зарубежных артистов.