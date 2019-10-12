Эксперты Федерального центра компетенций проводят тренинги на тюменских предприятиях

Стать сотрудникам тюменских предприятий более эффективными помогут тренинги, организованные Федеральным центром компетенций. Недавно такой семинар прошел на заводе "Профмодуль", рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.
"У нас прошло стартовое обучение сотрудников цеха механической обработки деталей, опытный тренер Федерального центра компетенций в течение трех дней проводил специализированные тренинги и тестирования участников", - говорит заместитель генерального директора завода "Профмодуль" Екатерина Пуртова.
Учеба была разбита на несколько этапов с обязательным контролем за каждым из них. Только так можно понять, где допущены ошибки и соответственно есть возможность их исправлять.
Свою миссию Федеральный центр компетенций видит в повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг, создании культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России.
"Система "бережливого производства" складывается из мелочей. На первый взгляд, несущественные, в конечном счете они приводят к экономии средств предприятия. Поэтому основное внимание уделили практической части обучения. Мы проанализировали ошибки и возникающие потери при производстве продукции цеха. Работники по-новому оценили свою значимость в общем процессе и таким образом получили возможность стать лучше", - подчеркнула Екатерина Пуртова.
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