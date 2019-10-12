Эксперты Федерального центра компетенций проводят тренинги на тюменских предприятиях

Стать сотрудникам тюменских предприятий более эффективными помогут тренинги, организованные Федеральным центром компетенций. Недавно такой семинар прошел на заводе "Профмодуль", рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"У нас прошло стартовое обучение сотрудников цеха механической обработки деталей, опытный тренер Федерального центра компетенций в течение трех дней проводил специализированные тренинги и тестирования участников", - говорит заместитель генерального директора завода "Профмодуль" Екатерина Пуртова.

Учеба была разбита на несколько этапов с обязательным контролем за каждым из них. Только так можно понять, где допущены ошибки и соответственно есть возможность их исправлять.

Свою миссию Федеральный центр компетенций видит в повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг, создании культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России.