Эксперты Федерального центра компетенций проводят тренинги на тюменских предприятиях

20:24 12 октября 2019
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pixabay.com

Стать сотрудникам тюменских предприятий более эффективными помогут тренинги, организованные Федеральным центром компетенций. Недавно такой семинар прошел на заводе "Профмодуль", рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"У нас прошло стартовое обучение сотрудников цеха механической обработки деталей, опытный тренер Федерального центра компетенций в течение трех дней проводил специализированные тренинги и тестирования участников", - говорит заместитель генерального директора завода "Профмодуль" Екатерина Пуртова.

Учеба была разбита на несколько этапов с обязательным контролем за каждым из них. Только так можно понять, где допущены ошибки и соответственно есть возможность их исправлять.

Свою миссию Федеральный центр компетенций видит в повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг, создании культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России.

"Система "бережливого производства" складывается из мелочей. На первый взгляд, несущественные, в конечном счете они приводят к экономии средств предприятия. Поэтому основное внимание уделили практической части обучения. Мы проанализировали ошибки и возникающие потери при производстве продукции цеха. Работники по-новому оценили свою значимость в общем процессе и таким образом получили возможность стать лучше", - подчеркнула Екатерина Пуртова.

Теги: обучение , производство , тренинг
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