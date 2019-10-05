Тюменцы просят продолжить строительство развязки в районе Червишевского и Московского трактов

Фото: «Аргументы и Факты – Тюмень»

Строительство развязки в районе Червишевского и Московского трактов было недавно приостановлено по инициативе жителей Комарова, которые боялись, что транспортный поток пойдет возле их домов. Теперь в тяжелой ситуации оказались жители "Тюменской слободы": им надоели пробки и они просят продолжить строительство.

Сегодня, 5 октября, в микрорайоне Преображенский проходит собрание, где жители собирают подписи с просьбой продолжить строительство развязки. На данный момент собрано уже несколько сотен подписей. Сбор подписей решено продлить до 17:00, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".