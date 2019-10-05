Тюменцы просят продолжить строительство развязки в районе Червишевского и Московского трактов

16:04 05 октября 2019
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Фото: «Аргументы и Факты – Тюмень»

Строительство развязки в районе Червишевского и Московского трактов было недавно приостановлено по инициативе жителей Комарова, которые боялись, что транспортный поток пойдет возле их домов. Теперь в тяжелой ситуации оказались жители "Тюменской слободы": им надоели пробки и они просят продолжить строительство.

Сегодня, 5 октября, в микрорайоне Преображенский проходит собрание, где жители собирают подписи с просьбой продолжить строительство развязки. На данный момент собрано уже несколько сотен подписей. Сбор подписей решено продлить до 17:00, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

"Согласно Генеральному плану города Тюмени запланировано строительство нескольких объектов транспортной инфраструктуры в районах Червишевского и Московского тракта. Недавно Александр Моор анонсировал строительство второго полукольца, которое пройдет в южной части города. Мы просим вас ускорить эти планы, так как еще год ожидания станет критическим для жителей нашего района", — просят горожане.

Теги: дороги , дорожные пробки , транспорт
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