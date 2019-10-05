В Тюменском районе отметили День пожилых людей

Насыщенная программа, посвященная Дню пожилых людей, прошла в поселке Московский Тюменского района. В местном Комплексном центре социального обслуживания состоялся праздник с песнями, актерскими зарисовками и конкурсами, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Пространство центра было условно разделено на несколько секторов. На музыкальной площадке "Играй, гармонь певучая" звучали народные песни под баян. На территории здоровья можно было проверить свое самочувствие, измерив артериальное и внутриглазное давление, получить консультацию диетолога по правильному питанию, а также прямо на месте поставить прививку от гриппа.

Был на Дне открытых дверей даже свой театр: пенсионеры с легкостью входили в роли, демонстрируя отменное актерское мастерство. В творческой лаборатории проходил мастер-класс, на котором все желающие могли изготовить домашний оберег – деревянную подкову. Большой популярностью пользовался конкурс "Сельское подворье" на составление художественной экспозиции из выращенных овощей и фруктов.

Приветствуя участников встречи, заместитель главы Тюменского района Галина Бегунова подчеркнула, что старшее поколение – это настоящая элита района, которая своим творчеством, активностью и неравнодушием вносит большой вклад в его развитие.